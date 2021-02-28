Ersin Destanoğlu, 10 maçta gol yemedi

Çıktığı 24 maçın 10'unda kalecisi gole kapatan Ersin Destanoğlu, golsüz maç oranıyla bu alanda Avrupa'nın en iyi 10 kalecisi arasına girdi.

Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, transfer istemeyip kalecisi altyapıdan çıkardığı genç eldiven Ersin Destanoğlu'na emanet etmişti.

Her geçen gün kendini geliştiren 20 yaşındaki file bekçisi, çıktığı 24 karşılaşmanın 10'unda gol yemedi.

İLK SIRADA EDERSON VAR

Son olarak Denizlispor mücadelesinde de kalesini gole kapatan Ersin, bu alanda Avrupa'nın en iyi 10 kalecisi arasına girdi.

Ersin, 0,48'lik golsüz maç oranıyla kendine 10. basamakta yer bulurken, listenin ilk sırasında ise 0.63'lük oranıyla Manchester City kalecisi Ederson yer aldı.

İşte o liste:

1-Ederson - M. City - Maç 24 - Yediği gol 14 - Golsüz maç 15 - Oran 0.63

2-Antonio Adan - Sporting - Maç 20 - Yediği gol 10 - Golsüz maç 12 - Oran 0.60

3-Keyler Navas - PSG - Maç 18 - Yediği gol 10 - Golsüz maç 10 - Oran 0.56

4-Mike Maignan - Lille - Maç 26 - Yediği gol 16 - Golsüz maç 14 - Oran 0.54

5-Martinez - Aston Villa - Maç 23 - Yediği gol 26 - Golsüz maç 12 - Oran 0.52

6-Peter Gulacsi - Leipzig - Maç 22 - Yediği gol 18 - Golsüz maç 11 - Oran 0.50

7-Bono - Sevilla - Maç 20 - Yediği gol 13 - Golsüz maç 10 - Oran 0.50

8-Edouard Mendy - Chelsea - Maç 20 - Yediği gol 16 - Golsüz maç 10 - Oran 0.50

9-Sergey Pesjakov - Rostov - Maç 14 - Yediği gol 16 - Golsüz maç 7 - Oran 0.50

10-Ersin Destanoğlu - Beşiktaş - Maç 21 - Yediği gol 17 - Golsüz maç 10 - Oran 0.48







