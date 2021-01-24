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    Ersin Destanoğlu: Benfica maçında top toplayıcıydım

    Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2021 - 21:18
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    Ersin Destanoğlu: Benfica maçında top toplayıcıydım

    Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin sonrasında konuştu.

    "TOP TOPLAYICIYDIM"

    Vincent Aboubakar'a hayranlığını anlatan Ersin, "Aboubakar'ın gollerini geriden izlemek, canlı görmek, biz gençler için çok güzel bir şey. Aynı takımı paylaştığımız için mutluyum. Aboubakar'ın daha önceki döneminde top toplayıcı olarak görev yapıyordum. Benfica'ya attığı golde deli sevinmiştik." dedi.

    Ersin Destanoğlu: Benfica maçında top toplayıcıydım #1

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