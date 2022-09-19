Ersin Destanoğlu: Beni anlamayıp üstüme geliyorlar

Süper Lig'in 7.haftasında İstanbulspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta yediği hatalı gollerle tepki çeken Ersin Destanoğlu, taraftara sitem etti.

Süper Lig'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta kalesinde iki gol gören ve gollerde hatasıyla taraftarların eleştiri odağında olan Ersin Destanoğlu, maç sonunda çok üzgün görünmüştü. Ersin, kendisine sorulan bir soruyu yanıtsız bırakmıştı.

"Beni anlamayıp üstüme geliyorlar"

İstanbulspor karşılaşmasında yediği hatalı gollerle eleştirilen Ersin Destanoğlu, Beşiktaşlı taraftarlara kırgın. Maç sonu "Taraftarların tepkisi vardı. Bir şey söylemek ister misin?" sorusuna "Söylemeyeyim ağabey" diye yanıt veren genç kalecinin, yakın çevresine "Beni anlamayıp üstüme geliyorlar" dediği öğrenildi. Öte yandan 21 yaşındaki eldivenin taraftar tepkisinin ardından moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.

Yönetim kaleye takviye yapmayı düşünüyor

Ersin Destanoğlu ve Emre Bilgin'in performansları sonrası siyah-beyazlı yönetim, kaleci transferi yapma kararı aldı. Yabancı kuralına rağmen kaleyi yabancı bir isimle güçlendirme fikri de gündemde.

Beşiktaş'ın devre arası için tecrübeli bir ismi transfer etmeyi düşünmeye başladığı ifade edildi. Mert Günok'un da yaşı ilerlediği için daha uzun vadeli adayların belirleneceği kaydedildi. Yönetimin özellikle sözleşmesinde son yıla giren isimler üzerinde çalışacağı öğrenildi.