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    Ersin Destanoğlu: Bu ligde her şey olabilir

    Deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, ligde her şeyin mümkün olduğunu, daha ileri çıkacak kapasitelerinin olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 22:57
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    Ersin Destanoğlu: Bu ligde her şey olabilir

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

    Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, 2 maçtır kendisi ve takımı için güzel gittiğini belirterek şunları söyledi:

    "BU LİGDE HER ŞEY OLABİLİR"

    "1-0 kazandık ama maçı daha rahat da kazanabilirdik. Son dakikalarda kendi kendimizi biraz baskı altına aldık. Taraftarımızın beklentisinin altında kaldık. Şu anda 3. sıraya yükselmişiz. Daha da ileriye çıkacak kapasiteye sahip bir takımız. Yeter ki mücadele verelim. 1 basamak, belki 2 basamak daha tırmanabiliriz. Bu ligde her şey olabilir."

    Ersin Destanoğlu: Bu ligde her şey olabilir #1

    Ersin Destanoğlu: Bu ligde her şey olabilir #2

    Ersin Destanoğlu: Bu ligde her şey olabilir #3


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