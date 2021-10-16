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- Ersin Destanoğlu Golden Boy'da son 20'ye kalamadı
Ersin Destanoğlu Golden Boy'da son 20'ye kalamadı
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, İtalya'da yayın yapan TuttoSport'un Avrupa'da ünlenmiş ve gelenekselleşmiş Golden Boy ödülünden elendi.
- Haber Merkezi
- 16.10.2021 - 09:05
- Güncelleme : 16.10.2021 - 09:16
İtalya'da yayın yapan TuttoSport'un Avrupa'da ünlenmiş ve gelenekselleşmiş Golden Boy ödülünün 2021 edisyonunda finale kalan 20 genç yetenek belli oldu.
Türkiye'den bu sezon Golden Boy listesine giren tek oyuncu Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu’ydu.
ERSİN ELENDİ
Genç file bekçisi, 40 kişilik listenin 20'ye indirilmesi sırasında elendi.
GOLDEN BOY LİSTESİ
- GAVI (BARCELONA)
- JUDE BELLINGHAM (DORTMUND)
- ADEYEMI (RB SALZBURG)
- EDOUARDO CAMAVINGA (REAL MADRID)
- CHARLES DE KETELAERE (CLUB BRUGGE)
- JAMAL MUSIALA (BAYERN MÜNİH)
- BRYAN GIL (TOTTENHAM)
- RYAN GRAVENBERCH (AJAX)
- DANIEL MALDINI (MILAN)
- MASON GREENWOOD (MANCHESTER UNITED)
- GIOVANNI REYNA (DORTMUND)
- YEREMI PINO (LAS PALMAS)
- PEDRI (BARCELONA)
- NUNO MENDES (PSG)
- ROBERTO PICCOLI (ATALANTA)
- WILLIAM SALIBA (MARSİLYA)
- BUKAYO SAKA (ARSENAL)
- RODRYGO (REAL MADRID)
- DAVID TIMBER (AJAX)
- FLORIAN WIRTZ (LEVERKUSEN)