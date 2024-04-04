Ersin Destanoğlu: Kalan maçlarda galibiyetlere devam etmemiz lazım Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Başakşehir'le 1-1 berabere kalınan maçın ardından üzgün olduklarını belirtti.

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Süper Lig’in 31. haftasında Başakşehir, sahasında Beşiktaş’ı ağırladı.

Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Maçta goller 16. dakikada Omar Colley ve 90+5. dakikada Emirhan İlkhan'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligde 3 maç üst üste kaybettikten sonra bu kez berabere kaldı. Beşiktaş 47 puanla 4. sırada yer aldı. Diğer taraftan Başakşehir ise 43 puanla 7. sırada kaldı.

Omar Colley bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde 6. kez ağları sarstı.

"Kalan maçlarda galibiyetlere devam etmemiz lazım"

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Başakşehir ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Ersin Destanoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: