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    Ersin Destanoğlu kaleye dönüyor

    Beşiktaş'ta Hatayspor maçında forma giyemeyen Ersin Destanoğlu, Trabzonspor maçında kaleye geçiyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 10:40
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    Ersin Destanoğlu kaleye dönüyor

    Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Süper Lig'de 4 sarı kart gördüğü için Milli aradan önce oynanan Hatayspor mücadelesinde takımdaki yerini alamamıştı.

    TRABZON MAÇINDA SAHADA

    U21 Milli Takımı'yla İskoçya'yı 2-0 yendiğimiz karşılaşmada kaleyi koruyan Ersin'in, ligdeki cezası da sona erdi.

    21 yaşındaki file bekçisi, Trabzonspor deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.

    Ersin Destanoğlu kaleye dönüyor #1


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