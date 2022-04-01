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Ersin Destanoğlu kaleye dönüyor
Beşiktaş'ta Hatayspor maçında forma giyemeyen Ersin Destanoğlu, Trabzonspor maçında kaleye geçiyor.
- Haber Merkezi
- 01.04.2022 - 09:56
- Güncelleme : 01.04.2022 - 10:40
Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Süper Lig'de 4 sarı kart gördüğü için Milli aradan önce oynanan Hatayspor mücadelesinde takımdaki yerini alamamıştı.
TRABZON MAÇINDA SAHADA
U21 Milli Takımı'yla İskoçya'yı 2-0 yendiğimiz karşılaşmada kaleyi koruyan Ersin'in, ligdeki cezası da sona erdi.
21 yaşındaki file bekçisi, Trabzonspor deplasmanında takımdaki yerini alabilecek.