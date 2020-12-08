Ersin Destanoğlu kaleyi devralmak istiyor

Kırmızı kart cezası aldıktan sonra kaleyi Utku Yuvakuran'a kaptıran Ersin Destanoğlu, formayı geri alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep mücadelesinde gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan Ersin Destanoğlu, bu süreyi tamamlasa da geçen hafta oynanan Kasımpaşa karşılaşmasını kulübeden takip etti.

ERSİN SORUN ETMİYOR

Kendisinin yokluğunda görevi devralan Utku Yuvakuran'ın başarılı performansıyla teknik direktör Sergen Yalçın'ın, kalede takım arkadaşını kullanmaya devam etmesi sonrasında bir anda geri plana düşen 18 yaşındaki file bekçisi Ersin, bu durumu sorun etmiyor.

Takım çalışmalarında istikrarlı görüntüsünü sürdüren Ersin, pazar günkü Alanya mücadelesi öncesinde forma yarışında öne geçmeyi hedefliyor.



