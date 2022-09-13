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    Ersin Destanoğlu neden oynamıyor

    Ersin Destanoğlu neden oynamıyor

    Sinan Engin, Beşiktaş'ta iki maçtır görev almayan Ersin Destanoğlu'nun, yeni sözleşme imzalamadığı için oynatılmadığını söyledi.
    • 13.09.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 10:29
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    Beşiktaş'ın Süper Lig'de Ankaragücü ve Başakşehir ile oynadığı maçlarda kaleyi Emre Bilgin korudu. Ersin Destanoğlu'nun yedek kalmasıyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten bir açıklama yapılmazken, sözleşme iddiaları gündeme geldi.

    Beşiktaş camiasına yakınlığıyla tanınan siyah-beyazlıların eski futbolcusu ve yöneticisi Sinan Engin, çarpıcı bir iddia gündeme getirdi.

    Engin, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında,"Ersin Destanoğlu sözleşme uzatmamış diye bir haber geldi. Sanırım ondan oynatılmıyor." ifadelerini kullandı.

    Bilindiği üzere Ersin'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

    Ersin Destanoğlu neden oynamıyor #1

    Adam Murray: Kalecilerle ilgili sıkıntımız yok

    Öte yandan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Adam David Murray, Başakşehir maçının ardından Ersin Destanoğlu ile ilgili gelen soru üzerine "Kalecilerle ilgili sıkıntımız yok. Kaleci konusunda avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Harika kalecilerimiz var. Kaleyi alma savaşı tatlı şekilde, rekabet içerisinde sürüyor." açıklamasını yaptı.

    Ersin Destanoğlu neden oynamıyor #2


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