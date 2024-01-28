Ersin Destanoğlu: Özür dilenecek bir şey kalmadı

ensonhaber.com

Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Yeni Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 1-0 galip ayrıldı.

Sivasspor'un golünü 6. dakikada Rey Manaj attı. Arnavut forvet, Süper Lig'deki gol sayısını 11'e çıkardı.

Kırmızı beyazlı takım bu galibiyetle puanını 29'a çıkardı ve Süper Lig'de 10. sıraya yükseldi. 36 puanda kalan Beşiktaş ise 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Sivasspor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamada bulundu.

"Özür dilenecek bir şey kalmadı"

Ersin Destanoğlu yaptığı açıklamada, şu sözleri sarf etti:

Baskın bir oyun oynadık özellikle ikinci yarı hiç çıkarmadık yarı sahalarından ama ilk yarı şanssız bir gol yedim. Bunun üzerinde takım olarak da çalışmalarımız devam ediyor ama defalarca özür diledik artık özür dilenecek de bir şey kalmadı. Sahaya çıkınca elimizden geleni yapıyoruz. Bazen olmuyor. Bazen işler iyi gitmiyor. Bizler de üzgünüz. Daha iyi olmamız lazım.