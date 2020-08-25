Karius'un takımdan ayrılmasının ardından kaleyi devralan Ersin Destanoğlu 3-1 kaybedilen PAOK mücadelesinde maçın Beşiktaş adına yıldızı oldu. Genç file bekçisi kurtarışlarıyla tam not aldı.

Temsilcimiz Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda etti.

PERFORMANSIYLA TAM NOT ALDI

Siyah-beyazlı futbolcuların yeni sezon öncesi hazır bir görüntü ortaya koyamaması dikkat çekerken, Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu performansıyla alkış aldı.

ERSİN TEK BAŞINA AYAKTA KALDI

Welinton'un yaptığı penaltı sonrasında Akpom'un penaltısını kurtaran Ersin, bu kurtarışın ardından özgüven kazanarak bir sonraki pozisyonlarda da kalesinde devleşti.

19 yaşındaki kaleci özellikle 3-0'ın ardından PAOK ataklarında kalesini gole kapayarak farkın açılmasını önledi.

Beşiktaş taraftarları genç kalecinin performansına tam not verdi.