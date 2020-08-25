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    Ersin Destanoğlu performansıyla alkış aldı

    Ersin Destanoğlu performansıyla alkış aldı

    Karius'un takımdan ayrılmasının ardından kaleyi devralan Ersin Destanoğlu 3-1 kaybedilen PAOK mücadelesinde maçın Beşiktaş adına yıldızı oldu. Genç file bekçisi kurtarışlarıyla tam not aldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 23:11
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    Ersin Destanoğlu performansıyla alkış aldı

    Temsilcimiz Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda etti.

    PERFORMANSIYLA TAM NOT ALDI

    Siyah-beyazlı futbolcuların yeni sezon öncesi hazır bir görüntü ortaya koyamaması dikkat çekerken, Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu performansıyla alkış aldı.

    Ersin Destanoğlu performansıyla alkış aldı #1

    ERSİN TEK BAŞINA AYAKTA KALDI

    Welinton'un yaptığı penaltı sonrasında Akpom'un penaltısını kurtaran Ersin, bu kurtarışın ardından özgüven kazanarak bir sonraki pozisyonlarda da kalesinde devleşti.

    19 yaşındaki kaleci özellikle 3-0'ın ardından PAOK ataklarında kalesini gole kapayarak farkın açılmasını önledi.

    Beşiktaş taraftarları genç kalecinin performansına tam not verdi.

    Ersin Destanoğlu performansıyla alkış aldı #2

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