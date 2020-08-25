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- Ersin Destanoğlu performansıyla alkış aldı
Ersin Destanoğlu performansıyla alkış aldı
Karius'un takımdan ayrılmasının ardından kaleyi devralan Ersin Destanoğlu 3-1 kaybedilen PAOK mücadelesinde maçın Beşiktaş adına yıldızı oldu. Genç file bekçisi kurtarışlarıyla tam not aldı.
- Haber Merkezi
- 25.08.2020 - 23:11
Temsilcimiz Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK'a 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda etti.
PERFORMANSIYLA TAM NOT ALDI
Siyah-beyazlı futbolcuların yeni sezon öncesi hazır bir görüntü ortaya koyamaması dikkat çekerken, Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu performansıyla alkış aldı.
ERSİN TEK BAŞINA AYAKTA KALDI
Welinton'un yaptığı penaltı sonrasında Akpom'un penaltısını kurtaran Ersin, bu kurtarışın ardından özgüven kazanarak bir sonraki pozisyonlarda da kalesinde devleşti.
19 yaşındaki kaleci özellikle 3-0'ın ardından PAOK ataklarında kalesini gole kapayarak farkın açılmasını önledi.
Beşiktaş taraftarları genç kalecinin performansına tam not verdi.