Ersin Destanoğlu: Şampiyonluğa yürüyoruz

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu, Denizlispor maçı sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KULÜPTE HERKES BİRBİRİNİ SEVİYOR"

Şampiyonluğa ilerlediklerini dile getiren Ersin Destanoğlu, "Kulüpte herkes birbirini seviyor. Fabrice N'Sakala da takımın en neşeli isimlerinden bir tanesi. Performansım için mutluyum. İnişli çıkışlı başladım. Bunu daha istikrarlı hale getirmem gerekiyordu. Mutluyum. İyi gidiyorum. Seri yakaladık. Gol yememe serisi önemli ama önemli olan 3 puan. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.





"BAY HAFTASI İYİ DİNLENDİK"

BAY haftasında dinlendiklerini söyleyen Destanoğlu, "BAY haftası iyi dinlendik, iyi değerlendirdik. Şimdi üst üste maçlar oynayacağız. İlk devre bitmesine yakın da böyle bir seri yakalamıştık. Şimdi de böyle bir seri yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"MİLLİ ARMA İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPARIM"

Genç kaleci, EURO 2020 kadrosunda olup olmamasıyla ilgili gelen soruya ise, "İnşallah. Şenol Hoca'nın kararı. Ben elimden geleni yapacağım. Ümit Milli Takım'da da varım. Nereye çağrılırsam çağrılayım milli arma için elimden geleni yaparım." diye cevap verdi.