Ersin Destanoğlu satılamazsa sözleşmesi yenilenecek

Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Ersin Destanoğlu, Avrupa'dan beklediği teklifleri alamıyor. Genç kaleci, yaz transfer döneminde satılamazsa yeni bir sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş, genç file bekçisi Ersin Destanoğlu için geçen sezonun aksine bu sezon beklediği teklifleri alamıyor.

Siyah-beyazlıların 21 yaşında 3 kupa kaldıran genç eldiveni Ersin Destanoğlu, geçen sezon Ligue 1 takımlarından Lyon ve Nice dahil birçok Avrupa kulübünden teklif almıştı.

Sözleşmesi bitiyor

Avrupa'da oynama hayalini her fırsatta dile getiren başarılı kaleci, yaz transfer döneminde istediği teklifleri alamazsa, Beşiktaş yönetimi yeni bir planı devreye sokacak.

Siyah-beyazlılar, Ersin Destanoğlu ile Avusturya kampının ardından sözleşme uzatma görüşmeleri için temas kuracak.

2023 yılında sözleşmesi bitecek olan başarılı eldiven için en iyi şartlar sunulacak. Ersin'in Avrupa hayalinin bu sezon da gerçekleşmeyeceğinden emin olunması halinde sözleşmesi hemen uzatılacak.

41 maçın 12'sinde gol yemedi

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta 41 maçta 3660 dakika süre alan ve bu müsabakalarda 55 golü kalesinde gören 21 yaşındaki file bekçisi, 12 maçta ise kalesini gole kapattı.

Sürpriz bir gelişme yaşanmazsa siyah-beyazlı kalecinin takımda kalması bekleniyor.