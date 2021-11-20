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    Ersin Destanoğlu: Taraftarlarımızı üzdüğümüzü biliyoruz

    Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Alanyaspor'a 2-0 yenildikleri maçın ardından konuştu. Genç file bekçisi, "Durumu düzelteceğiz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 21:47
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    Ersin Destanoğlu: Taraftarlarımızı üzdüğümüzü biliyoruz

    Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

    Karşılaşmayı değerlendiren Ersin Destanoğlu "Üzgünüz. Takım halinde elimizden geleni yapmalıyız. Geçen sezon da böyle şeyler yaşadık ama takımdaşlığı yukarıda tutarak kazandık. Geçen sezondan daha fazlasını yapmalıyız. Düzelteceğiz. Taraftarlarımızı üzdüğümüzü biliyoruz." dedi.

    "ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

    Ersin Destanoğlu ayrıca "Ajax'a karşı içeride zor maç olacak. En iyi şekilde hazırlanıp başımız dik sahaya çıkıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

    Ersin Destanoğlu: Taraftarlarımızı üzdüğümüzü biliyoruz #1

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