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    Ersin Destanoğlu, UEFA'nın listesinde

    Ersin Destanoğlu, UEFA'nın listesinde

    UEFA, 2022'de yıldız olabilecek potansiyelde 21 yaş ve altı statüsünde 40 genç futbolcu belirledi. Listede yer alan tek Türk futbolcu Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2022 - 09:28
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    Süper Lig'de 20. hafta geride kalırken Beşiktaş, şampiyonluk hedefinden bir hayli uzak. Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasıyla siyah-beyazlılar, henüz yeni bir hoca ile anlaşmış değil.

    Lİg'de iyi bir performans göstermeyen Beşiktaş, geçtiğimiz haftalarda TFF Süper Kupa'yı kazandı.

    Siyah-beyazlılara kupayı getiren en önemli isimlerden biri de kurtarışlarıyla Ersin Destanoğlu oldu.

    Genç kaleci geçtiğimiz yıl kaptığı formayı bırakmaya hiç niyetli değil. Gösterdiği performansla izleyenlerden alkış alan Ersin, birçok Avrupa kulübünün de transfer listesinde yer alıyor.

    Ersin Destanoğlu, UEFA nın listesinde #1

    POTANSİYEL YILDIZ ADAYI

    Potansiyel yıldız adayı olan Ersin UEFA'nın listesine de girdi. UEFA, 2022'de yıldız olabilecek potansiyelde 21 yaş ve altı statüsünde 40 genç futbolcu belirledi.

    Listede yer alan tek Türk futbolcu Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu oldu.

    Ersin Destanoğlu, UEFA nın listesinde #2


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