Ersin Destanoğlu, UEFA'nın listesinde

UEFA, 2022'de yıldız olabilecek potansiyelde 21 yaş ve altı statüsünde 40 genç futbolcu belirledi. Listede yer alan tek Türk futbolcu Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu oldu.

Süper Lig'de 20. hafta geride kalırken Beşiktaş, şampiyonluk hedefinden bir hayli uzak. Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasıyla siyah-beyazlılar, henüz yeni bir hoca ile anlaşmış değil.

Lİg'de iyi bir performans göstermeyen Beşiktaş, geçtiğimiz haftalarda TFF Süper Kupa'yı kazandı.

Siyah-beyazlılara kupayı getiren en önemli isimlerden biri de kurtarışlarıyla Ersin Destanoğlu oldu.

Genç kaleci geçtiğimiz yıl kaptığı formayı bırakmaya hiç niyetli değil. Gösterdiği performansla izleyenlerden alkış alan Ersin, birçok Avrupa kulübünün de transfer listesinde yer alıyor.

POTANSİYEL YILDIZ ADAYI

Potansiyel yıldız adayı olan Ersin UEFA'nın listesine de girdi. UEFA, 2022'de yıldız olabilecek potansiyelde 21 yaş ve altı statüsünde 40 genç futbolcu belirledi.

Listede yer alan tek Türk futbolcu Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu oldu.