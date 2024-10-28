Ersin Destanoğlu'dan hakeme isyan: Daha barajı kurdururken oyunu başlatıyor

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş dev derbide deplasmanda Galatasaray'a 2-1'lik skorla kaybetti.

Bu karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

"HAKEM, BEN DAHA BARAJI KURARKEN OYUNU BAŞLATIYOR"

İşte Ersin Destanoğlu'nun sözleri:

"Hakem tüm takdir haklarını Galatasaray lehine kullandı. Bize faul yapılıyor. Galatasaray faulu alıyor. Ben gerçekten anlamıyorum. Sarı kartlı oyuncular var. Biz atağa çıkıyoruz, faul oluyor. İkinci sarı yok. Ben daha barajı kurdururken oyunu başlatıyor. Kaptan olarak itiraz ediyorum. Kart görüyorum. Futbolun önüne geçildi.

"BÖYLE OLMAZ, ADİL MAÇ YÖNETİLMESİ LAZIM"

Biz bugün çok güzel oynadık. Top genelde bizdeydi. İyi oynadık, pozisyonlara girdik. Buraya deplasmana geliyoruz. Böyle yönetilirse maçlar nasıl kazanacağız? Böyle olmaz, adil maç yönetilmesi lazım. Gördüğünüz çalın, bu kadar basit. Taraftarlar 'ha hu' yapınca topu rakibe verirseniz zorlanırız. Bu kadar kolay değil.



Biz burada milyonların umudunu sahada 11 kişi temsil ediyoruz. Siz yanlış kararlar verince işler bizim için zorlaşıyor. Biz baskıda oluyoruz."