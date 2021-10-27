Ersin Destanoğlu'ndan Muslera açıklaması

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu soruları yanıtladı. İşte o açıklamalar...

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray galibiyeti hakkında konuşan Ersin Destanoğlu, "Derbiden galip ayrıldık. Derbiler özeldir. Kazandık. Benim adıma da güzel geçti. Kırılma anında penaltı kurtardım. Takım adına güzel bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.





GALATASARAY DERBİSİNDEKİ PENALTI

Mostafa Mohamed'in penaltısıyla ilgili konuşan Ersin Destanoğlu, "Tüm penaltıcıları izledim. En çok nereye atıyorlar izlemiştim. Penaltıdan sonra Mostafa Mohamed topu aldı. Hislerim tuttuğum köşeydi. Son ana kadar bekleyip kurtardım. Son dakikalarda kurtardığım için önemliydi. Analiz önemli. Her maçtan önce tüm rakipleri izliyorum. Bu sayede kurtardım." ifadelerini kullandı.

FERNANDO MUSLERA AÇIKLAMASI

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera ilgili sorulara yanıt veren Ersin Destanoğlu, "Muslera çok büyü kaleci. 10 yıldır burada. Birçok gencin örnek aldığı bir kaleci. Belki basit goller yiyebiliyorlar ama tartışılmaz yeteneği var. Basit gol her maçta yeniyor, sadece derbide değil. Dalgınlık oluyor, konsantre durumuna göre olabiliyor. Eleştiri alabiliyorsunuz ama diğer maçta elinizden geleni yapıyorsunuz." açıklamasını yaptı.





"MERT GÜNOK DESTEK OLUYOR"

Mert Günok ile rekabeti hakkında konuşan 20 yaşındaki kaleci "Rekabet her bölge, her oyuncu için önemli. Mert Ağabey geldiğinden beri bana çok destek oluyor. Ajax maçında şöyle orta keserler, böyle olur diye detaylı anlattı. Ben de ona başarılar diliyorum, hep yanında oluyorum. Rekabet ortamı da takıma yansır. Yansıyınca iyi sonuçlar alırız. Aramız çok iyi. Son saate kadar, hocanın kadroyu açıkladığı ana kadar konsantre oluyorsun. Bu da zaten pozitif yansıyor. Hocamız kime şans veriyorsa elinden geleni yapıyor. Burada herkes süre buluyor. Burada herkes Beşiktaş'ın başarısı için burada. Camianın, taraftarın mutluluğu için oynuyoruz. Kimin oynadığı değil taraftarı mutlu etmek." dedi.





"MİLLİ TAKIM'A ÇAĞIRILACAĞIM"

Milli Takım'la ilgili açıklama yapan Ersin Destanoğlu, "Beklediğim bir yer A Milli Takım. 20 yaşımdayım. Birçok genç oyuncu gitti, Rıdvan gibi. Ben sahada elimden geleni yapayım, kulübümde en iyi performansı göstereyim çağıracağımı biliyorum. Kasım olmaz mart olur, mart olmaz yazın olur. Elimden geleni yapınca çağrılacağımı biliyorum." ifadelerini kullandı.

"RIDVAN YILMAZ KULAĞIMI AĞRITTI"

Rıdvan Yılmaz'la ilgili soruları cevaplayan Ersin "Rıdvan Yılmaz ile uzun yıllara dayanan bir arkadaşlığımız var. Aynı lisede okuduk. Evlerimiz yakındı. 13 yaşımdan beri birlikteyiz. Okula beraber gider gelirdik. Sevinç sırasında kulağıma neden uzandı bilmiyorum, belki de boyu oraya yetti. Kulağımı ağrıttı." dedi.