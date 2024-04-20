Ersin Destanoğlu'ndan Serdar Topraktepe açıklaması

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Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında karşılaştığı Ankaragücü'nün 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.



Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, 2-0 kazanılan Ankaragücü maçının ardından açıklamalar yaptı.

"Daha iyi sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız"

Ersin Destanoğlu, maçı yorumlayarak şunları söyledi:

"Moral ve motivasyonumuzu yukarıya çekerek daha iyi sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımız beş maçlık serüvende bizlerden galibiyet bekliyordu. Bizlerde zaten Serdar hoca ile birlikte içerideki moral ve motivasyonu sahaya yansıtıp taraftarımızla birlikte galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz."