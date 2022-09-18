Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
369.525
0.49%
BTXN Coin
7.66
-7.48%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C
    Ersin Destanoğlu'ndan taraftar tepkisine yanıt

    Ersin Destanoğlu'ndan taraftar tepkisine yanıt

    Beşiktaş'ta İstanbulspor maçında hatalı goller yiyen Ersin Destanoğlu'na taraftarların tepkisi soruldu. Genç file bekçisi çok kısa bir yanıt verdi.
    • 18.09.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 15:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda kalesinde iki gol gören ve gollerde hatasıyla eleştirilerin odağı olan Ersin Destanoğlu maç sonunda çok üzgün göründü. Ersin, kendisine sorulan bir soruyu yanıtsız bıraktı.

    Sözleşme görüşmeleri süresince Beşiktaş'ta ilk 11'deki yerini kaybeden Ersin Destanoğlu'nun prensip anlaşması sonrasında kadroya dönüşü olay yarattı.

    Ersin'den taraftar tepkisine kısa cevap

    Ersin Destanoğlu, İstanbulspor maçı sonrasında araca yönelirken Beyaz TV muhabirinin sorusuna çok kısa bir cevap vermeyi tercih etti.

    Muhabir, "Ersin, taraftarların tepkisi vardı. Bir şey söylemek ister misin?" diye sorarken, Destanoğlu ise "Söylemeyeyim ağabey" yanıtını verdi.

    Öte yandan 21 yaşındaki eldivenin taraftar tepkisinin ardından moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.

    Ersin Destanoğlu ndan taraftar tepkisine yanıt #1


    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Kırmızı bültenle aranan sözde sorumlu ve 4 terörist etkisiz hale getirildi
    Gündem

    Kırmızı bültenle aranan sözde sorumlu ve 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Süleyman Soylu: Bursa’daki saldırının failleri yakalandı
    3. Sayfa

    Süleyman Soylu: Bursa’daki saldırının failleri yakalandı

    Görüş Bildir