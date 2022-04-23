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    Ersin Destanoğlu’nun bonservisine zam

    Ersin Destanoğlu’nun bonservisine zam

    Beşiktaş yönetimi, birçok Avrupa kulübünün transfer hedefinde olan Ersin Destanoğlu’nun bonservisinde değişikliğe gitti.
    • Haber Merkezi
    • 23.04.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 13:32
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    Beşiktaş’ın son dönemde yetiştirdiği yetenekli isimlerden biri olan Ersin Destanoğlu, 21 yaşındaki olmasına rağmen başarılarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

    Ersin için başta Fransa’dan olmak üzere birçok kulübün transfer için harekete geçmesi sonrasında yönetim kalecinin bonservis bedelini güncelleme kararı aldı.

    Ersin Destanoğlu’nun bonservisine zam #1

    Yeni bonservis: 12 milyon euro

    Siyah-beyazlılar, daha önce 10 milyon euro olarak belirlenen transfer bedelini 12 milyon euroya yükseltti.

    Bu bedeli resmi olarak teklif eden bir Avrupa kulübü olursa Ersin’in gidişine onay verilecek.

    21 yaşındaki eldiven bu sezon Beşiktaş formasıyla 38 karşılaşmaya çıkarken kalesinde 49 gol gördü. Genç kaleci 12 maçta da kalesini gole kapattı.

    Ersin Destanoğlu’nun bonservisine zam #2


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