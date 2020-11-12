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Ersin Destanoğlu'nun cezası belli oldu

Ersin Destanoğlu'nun cezası belli oldu

PFDK, Ersin Destanoğlu'na, Muhammet Demir'e yaptığı hareket sonrasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza verdi. Beşiktaş kulübü karara itiraz ederek, 1 maça düşürülmesini talep edecek.