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    Ersin Destanoğlu'nun cezası belli oldu

    Ersin Destanoğlu'nun cezası belli oldu

    PFDK, Ersin Destanoğlu'na, Muhammet Demir'e yaptığı hareket sonrasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza verdi. Beşiktaş kulübü karara itiraz ederek, 1 maça düşürülmesini talep edecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 17:19
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 17:35
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    Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yaptığı açıklamayla Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Ersin Destanoğlu'nun 2 maç ceza aldığını duyurdu.

    BAŞAKŞEHİR VE FENERBAHÇE MAÇLARINDA YOK

    Yapılan açıklamada, "BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu ERSİN DESTANOĞLU'nun, 06.11.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    BEŞİKTAŞ İTİRAZ EDECEK

    Genç file bekçisi aldığı cezanın ardından Beşiktaş'ın Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında kaledeki yerini alamayacak. Ersin'in yerine kaleyi Utku Yuvakuran koruyacak.

    Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nün tahkime giderek, cezanın 1 maça indirilmesi için itiraz edeceği öğrenildi.

    NE OLMUŞTU?

    Süper Lig'de Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştığı maçın ikinci yarısında Ersin Destanoğlu, kırmızı kart görmüştü.

    Savunma arkasına atılan topu uzaklaştırmak isteyen Ersin Destanoğlu, Gaziantep FK forveti Muhammet Demir ile çarpışmış, bu pozisyonun ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Ersin Destanoğlu'na kırmızı kart göstermişti.

    Ersin Destanoğlu nun cezası belli oldu #1

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