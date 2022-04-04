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    Ersin Destanoğlu'nun formsuz derbisi

    Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, yediği hatalı golle kahrolurken teknik direktör Valerien Ismael genç kaleciyi teselli etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 12:03
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    Ersin Destanoğlu'nun formsuz derbisi

    Beşiktaş ’ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, dün akşam kalesine gelen 2 isabetli şutun birine engel olamadı.

    56. dakikada Hüseyin Türkmen’in pasında topla buluşan ve ceza alanına doğru hareketlenen Andreas Cornelius’u durdurmak için kalesinden açılan Ersin, Danimarkalı forvetin aşırtma vuruşla topu ağlarına göndermesi sonrasında yıkıldı.

    ISMAEL TESELLİ ETTİ

    Takım arkadaşı Domagoj Vida’nın Trabzonsporlu futbolcuya yakın olmasına rağmen kalesini gereksiz yere terk eden Ersin’i maç sonunda hocası Valerien Ismael teselli etti.

    Ersin Destanoğlu nun formsuz derbisi #1


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