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    Ersin Destanoğlu'nun sırrı ortaya çıktı

    Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu penaltı kurtarışlarıyla adından söz ettiriyor, rakiplerine geçit vermiyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 13:28
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    Ersin Destanoğlu'nun sırrı ortaya çıktı

    Derbi mücadelesinde Mustafa Mohamed'e penaltıda geçit vermeyen Ersin Destanoğlu, geçen sezon PAOK ve Kasımpaşa maçlarında da birer penaltı çıkarmıştı.

    Utku Yuvakuran ise Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynanan çeyrek final maçında kurtarışa imza atmıştı.

    Antrenör Murat Şahin, analiz antrenörü Murat Kaytaz ve yardımcısı Anıl Demirci'nin, bu konuda her mücadele öncesi detaylı bir çalışma yaptığı öğrenildi.

    "DURAN TOPLARI ANALİZ EDİP OYUNCULARA GÖNDERİYORUZ"

    Mohamed'in topun başına gelmesiyle Ersin'e kendi sağına atılacağı işaret edildi. Antrenör Kaytaz, "Rakibin duran top, korner, frikik ve penaltı vuruşlarını analiz edip oyunculara gönderiyoruz." dedi.

    Ersin Destanoğlu nun sırrı ortaya çıktı #1

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