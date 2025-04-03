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Haber Merkezi

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla yendi ve yarı finale yükseldi.

Gergin geçen maçın ardından orta sahada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un eliyle burnunu sıktı.

Buruk bu olay sonrasında yere düştü.

Yaşanan olayların ardından maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi.

(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)

YAŞANANLARI ANLATTI

Bu gelişmeler sonrasında ise Ersin Düzen, TV100'de yaptığı programda Jose Mourinho ile Okan Buruk arasındaki yaşanan diyalogu anlattı.

"İYİ BİR HAKEM PERFORMANSI"

Düzen'in iddiasına göre; Jose Mourinho, maç bittikten sonra hakemlerin yanına gidip diyalog kurmaya başladı.

Hemen ardından Okan Buruk da hakemlerle konuştu ve onları tebrik etti.

Jose Mourinho'nun hakem eleştirisi olmasından dolayı Okan Buruk, Portekizli teknik adama dönerek, "Very good Refling" yani "İyi bir hakem performansı" dedi.

Ardından Mourinho da Okan Buruk'un üstüne yürüyerek burnunu sıktı ve Türk teknik adam yerde kaldı.

BURUK, MOURINHO'YU ARADI

Okan Buruk, Muslera ve İrfan Can Kahveci'nin yardımlarıyla ayağa kalkmasının ardından saha içerisinde Mourinho'yu aradı.

Mourinho, hakem Cihan Aydın'dan kırmızı kart görmesi sebebiyle tünele doğru ilerledi.