Fatih Altaylı'nın canlı yayında Ersin Düzen hakkında aldığı maaş iddialarına, Ersin Düzen'den cevap geldi.

Fatih Altaylı canlı yayında Ersin Düzen'in maaşı ile alakalı iddialarda bulundu.

Altaylı, Ersin Düzen'e "Ersin Düzen, ayda 400 bin TL TRT'den, 100 bin TL de TFF'den alıyor.

Rıdvan Dilmen'in söylediklerinin %95'i doğrudur. %5'ini de ben bilmiyorumdur. Rıdvan Dilmen'in bastığı yerden ses geldi.

Rıdvan Dilmen, arı kovanına çomak soktu. Söylediklerinin altına imza atarım." açıklamalarında bulundu.





"EĞER İSPATLAYAMAZSAN SEN NE YAPACAKSIN"

Ersin Düzen ise TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programı sırasında Altaylı'ya cevap verdi.

Düzen, Altay'lı iddiasını ispatlamaya davet ederek, 'Fatih Altaylı benim için ayda TRT'den 400 bin TL, TFF'den 100 bin TL maaş alıyor diye iftira attı. Yeter artık! İspatla, bir daha ekranlar benim yüzümü görmeyecek. Eğer ispatlayamazsan sen ne yapacaksın?" dedi.

Açıklamalarının kariyerinin noktalamasına neden olabileceğini vurgulayan Ersin Düzen, "Ben namusumla, lekem olmadan yaşadım bu ülkede. Burama geldi! Sürekli insanlar birbirine iftira atıyor. Meslek kariyerim sona erecek olsa bile bu konuşmayı yaptım. Bende yürek var! Çünkü benim alnım açık. Hadi bakalım iftirayı ispatlayamazsınız siz ne yapacaksınız?'' ifadesini kullandı

Ersin Düzen ayrıca, söylenildiği gibi 500 bin TL değil bu rakamın onda biri kadar para aldığını ifade etti.ve daha sonra moderatörlüğünü üstlendiği programı erkenden bitirdi.

Ersin Düzen canlı yayında Fatih Altaylı'ya seslendi VİDEO

