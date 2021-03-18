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Ersin Düzen ile Seyhan Şaşko evlendi

Ersin Düzen ile Seyhan Şaşko evlendi

Bir süredir birlikte olan TRT Spor spikeri Ersin Düzen ile beIN Sports sunucusu Seyhan Şaşko, dünyaevine girdi.