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- Ersin Düzen ile Seyhan Şaşko evlendi
Ersin Düzen ile Seyhan Şaşko evlendi
Bir süredir birlikte olan TRT Spor spikeri Ersin Düzen ile beIN Sports sunucusu Seyhan Şaşko, dünyaevine girdi.
- Haber Merkezi
- 18.03.2021 - 18:22
- Güncelleme : 18.03.2021 - 18:30
Spor medyasının iki önemli ismi, hayatlarını birleştirdi.
Bir süredir birlikte olan Ersin Düzen ile Seyhan Şaşko, bugün dünyaevine girdi.
GÜNTEKİN ONAY ŞAHİT OLDU
Güntekin Onay'ın nikah şahitliği yaptığı törene, Ali Gültiken, Tümer Metin, Ayhan Akman, Şansın Tokyay, Gamze Topuz gibi isimler de katıldı.
Çiftin nikahını Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın kıydı.