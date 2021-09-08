Ersin Düzen, TFF'deki görevinden istifa etti

Ünlü televizyon sunucusu Ersin Düzen, TFF basın danışmanı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Türkiye'nin Hollanda'ya 6-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya davet eden Ersin Düzen, TFF basın danışmanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

ŞENOL GÜNEŞ'İ ELEŞTİRMİŞTİ

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup olmasının ardından Ersin Düzen, Twitter hesabından, "Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için 'Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler' demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!" ifadelerini kullandı.

Milli Takım Kaptanı Burak Yılmaz, Düzen'e tepki göstererek, "İçimizde gibi görünüp arkamızdan terbiyesizce davrananları temizlememiz lazım." dedi.

Teknik direktör Şenol Güneş ise maç sonrası yaptığı açıklamada kullandığı "şeytani düzen" ifadesini kullandı. Güneş'in ifadesi, Ersin Düzen ve Rıdvan Dilmen'e gönderme olarak yorumlandı.

İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

Yaşananların ardından Twitter hesabından açıklama yapan Düzen, TFF'deki görevinden istifa etti. Düzen, "Hollanda yenilgisinin, attığım twit üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sn Nihat Özdemir’e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sn Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum." dedi.