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Galatasaray ile Fenerbahçe, derbi müsabakasında 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray yedek kulübesi için, "Hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu." ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ersin Düzen’in moderatörlüğünde ekrana gelen Futbolun 100’ü programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Çok beklediğimiz bir hareket! Fenerbahçe olarak yıllardır takip ettiğimiz Galatasaray yönetiminin herhalde kriz toplantısından çıkan gündem değiştirme kararı! Bu işin içine girince şunu anladım, söylenildiği kadar diyemeyeceğim... Bana hepsi anlatılmamış! UEFA'ya başvuracaklarmış, Türk evlatlarına nasıl söylenirmiş.. Eray Yazgan'ı dinlerken, gözlerimiz doldu. Maymunu siyahi bir insana söylersen, ırkçılıktır. Beyazlara söylersen, nasıl ırkçılık bu! Nasıl bir ırkçılık bu! 'Sincap gibi zıplama, maymun gibi zıplama' dediğimde, bu nasıl ırkçılık. İnsanlar sarı kart için zıplarken, bu grup beyaz ise... Jose Mourinho'nun orada söylediği şey insanların fazla zıplaması ve tepki göstermesi. O kulübe rengi ile ilgili bir konu değil bu. O kulübedekileri fiziksel olarak maymuna benzetmiyor.

"MAYMUN GİBİ ZIPLIYOR" DEMESİ TASVİR!"

Zıplıyorsunuz, maymunlar ormanda zıplar ya... 'Sarı kart için zıplıyorsunuz' diyor. 'Maymun gibi zıplama' dersem, ben de mi ırkçıyım! Kötü oynadınız anladık, hakemi eleştirdiniz anladık! Ne ara ırkçılığa geldiniz ya? Kimseyi aptal yerine koymayın! Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyah mı, hayırdır?

ERSİN DÜZEN'DEN ACUN ILICALI'YA: NE SÖYLEYECEĞİME KİMSE KARAR VEREMEZ

Acun Ilıcalı programda Ersin Düzen'e, "Niye bu sözler ırkçılıkla alakalı değil diyemedin? Niye işi yokuşa sürdün?" dedi.

Ersin Düzen, Acun Ilıcalı’ya, "Misafirimizsiniz başımın üstünde yeriniz var ama benim burada ne söyleyeceğime hiç kimse karar veremez." yanıtını verdi.