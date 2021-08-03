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    Ersu Şaşma, finali 10'uncu sırada tamamladı

    Ersu Şaşma, Türkiye'nin olimpiyat tarihinde ilk kez yükseldiği sırıkla atlama finalini 10. sırada tamamladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 15:04
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 15:55
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    Ersu Şaşma, finali 10'uncu sırada tamamladı

    Tokyo Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen yarışta, sırıkla atlamada Türkiye'yi olimpiyat finalinde temsil eden ilk sporcu olan Ersu Şaşma, ilk denemesinde 5.55 metreyi geçti. İkinci denemesinde 5.70 metreyi aşamayan milli sporcu, ikinci denemesinde ise geçmeyi başardı.

    10. SIRADA TAMAMLADI

    Ersu Şaşma, madalya mücadelesinde 5.80'i aşmak için gelirken, ilk hakkında bu yüksekliği geçemedi. İkinci ve üçüncü hakkında da bunu başaramayan milli atlet, 14 sporcunun yarıştığı sırıkla atlamada finali 10. sırada tamamladı.

    Ersu Şaşma, finali 10 uncu sırada tamamladı #1

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