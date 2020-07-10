Ersun Yanal, Alanyaspor ile anlaştı

Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de olacağı konuşulan Erol Bulut'tan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Alanyaspor'un, Ersun Yanal ile anlaştığı öğrenildi.

Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, aylardır yeni hocasını aramaya devam ediyor...

Sarı-lacivertliler için en güçlü adayın ise Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut olduğu konuşuluyor. Bulut'un, önümüzdeki sezon sportif direktörlük görevine gelecek olan Emre Belözoğlu ile görüştüğü ve teknik adamın, yeni sezonda takımın başında yer alması bekleniyor.

Erol Bulut'un Kanarya ile anlaşması halinde ise Akdeniz ekibinin yeni hocasının da kim olacağı da belli oldu.

ERSUN YANAL İLE ANLAŞTILAR

Alanyaspor yönetiminin, Erol Bulut'tan boşan teknik direktörlük koltuğu için tecrübeli hoca Ersun Yanal ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Bilindiği gibi daha önce Fenerbahçe'de görev alan Ersun Yanal ile üst üste gelen başarısız sonuçların ardından geçtiğimiz mart ayında yönetim, yollarını ayırma kararı almıştı.