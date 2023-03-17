Ersun Yanal: Alanyaspor'u birlikte en prestiji noktaya taşıyacağız Alanyaspor, pazar günü sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal, "Sırasıyla Fenerbahçe, Giresunspor, Antalyaspor ve Galatasaray ile karşılaşacağız. Ligdeki konumumuzu bu seri netleştirecek" dedi.

Alanyaspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında 19 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal gözetiminde Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas çalışmaları yapan turuncu-yeşilliler, antrenmanı taktik çalışmalarıyla tamamladı. Alanyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

"Ligdeki konumumuzu bu seri netleştirecek"

Alanyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise çalışmalar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Fenerbahçe karşılaşmasıyla çok zorlu 4 maçlık seriye gireceklerini ve hedeflerinin mutlak galibiyet olduğunu vurgulayan Yanal, şu şekilde konuştu:

"Sırasıyla Fenerbahçe, Giresunspor, Antalyaspor ve Galatasaray ile karşılaşacağız. Giresunspor ile deplasmanda, Antalyaspor ile Antalya'da, diğer iki rakibimizle Alanya'da oynayacağız. Ligdeki konumumuzu bu seri netleştirecek."

"Alanyaspor'u birlikte en prestiji noktaya taşıyacağız"

Alanyaspor'un bu 4 haftada 40 puan barajına gelerek, kalan 7 maçta ise üst sıralara doğru ivmeleneceğini vurgulayan Yanal, şunları söyledi:

"Sistemli, genç yaş ortalamasına sahip, kısa, orta ve uzun vadeli planları hazır bir ekibiz. Her sezon iyi sonuçlar alıp, iyi oyuncular yetiştirdi ancak bunu devam ettirmek yetmez. Her zaman daha iyiyi hedefleyeceğiz ve Alanyaspor'u birlikte en prestiji noktaya taşıyacağız."

"90 dakikalık bir maçı kazanmak yetmez"

Futbolu '90 dakikalık bir oyun' olarak görmediklerini ifade eden Ersun Yanal, şöyle dedi:

"90 dakikalık bir maçı kazanmak yetmez. Son düdük çaldıktan sonra hangi genç ne kadar oynadı, görevimizi ne kadar yerine getirdik, nerede hata yaptık ve bizi ileriye taşıyacak sistem adına hangi adımları attık sorularına bir yanıtımız olmalı. Oynadığımız her maç, bizi bir üst seviyeye taşımalı, insanlara dokunmalı, Türk futbolunun yeniden yapılanması adına öncü olmalıyız. Ancak o zaman gerçekten kazanırız."