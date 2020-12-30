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    Ersun Yanal, Ali Şafak Öztürk'ten randevu istedi

    Ersun Yanal, Ali Şafak Öztürk'ten randevu istedi

    Antalyaspor'un deneyimli teknik direktörü Ersun Yanal, Başkan Ali Şafak Öztürk ile online randevu gerçekleştirerek istenmesi durumunda istifa edebileceğini belirtecek.
    • Haber Merkezi
    • 30.12.2020 - 11:04
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 11:26
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    Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor'a 6-0 yenilen Antalyaspor'da, teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği de tartışma konusu oldu.

    İSTİFA EDEBİLİR

    Tecrübeli teknik adamın, şehir dışında olan kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ten online randevu talep ettiği öğrenilirken, "2021 yılında yeni bir başlangıç yapmanız için gereken kolaylığı sağlamaya hazırım." diyeceği öğrenildi.

    Yapılacak toplantının ardından ilerleyen saatlerde kulüpten gerekli açıklamanın yapılacağı aktarıldı.

    Ersun Yanal, Ali Şafak Öztürk ten randevu istedi #1

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