Ersun Yanal, Amedspor'dan ayrıldı

Haber Merkezi

Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden Amedspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır ekibi, 7 Haziran tarihinde göreve getirdiği teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını resmen ayırdı.

AYRILDIĞINI AÇIKLADI

Deneyimli teknik adam, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan video ile ayrılık kararını bildirdi.

10 HAFTADA 13 PUAN TOPLADILAR

10 haftası geride kalan 1. Lig'de 3 galibiyet 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan kırmızı-yeşilliler, topladığı 13 puanla 16. sırada yer alıyor.

Detaylar geliyor...