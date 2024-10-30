Ersun Yanal, Amedspor'dan ayrıldı

Haber Merkezi
Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden Amedspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Diyarbakır ekibi, 7 Haziran tarihinde göreve getirdiği teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını resmen ayırdı.
AYRILDIĞINI AÇIKLADI
Deneyimli teknik adam, kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan video ile ayrılık kararını bildirdi.
10 HAFTADA 13 PUAN TOPLADILAR
10 haftası geride kalan 1. Lig'de 3 galibiyet 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan kırmızı-yeşilliler, topladığı 13 puanla 16. sırada yer alıyor.
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