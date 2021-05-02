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    Ersun Yanal: Bu takımla bir hikaye yazdık

    Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Göztepe maçı sonrasında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2021 - 19:35
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    Ersun Yanal: Bu takımla bir hikaye yazdık

    Süper Lig'in 39. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 3-2 yenilen Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, ligde kalan iki maçlarını hedefleri doğrultusunda tamamlamak istediklerini söyledi.

    Ersun Yanal: Bu takımla bir hikaye yazdık #1

    "ÖNÜMÜZDE TÜRKİYE KUPASI FİNALİ VAR"

    Yanal, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Bugün enerjiye ve coşkuya ihtiyaçları olduğunu belirten Yanal, şöyle konuştu:

    "Bugünkü maçın sonucunu etkileyen en önemli faktör bana göre bu enerjinin, kazanma arzusunun sonuca dönüştürecek bir mücadeleyi ortaya koymamızdır. Yoksa bizim takımımız o mücadeleyi, o isteği, o kazanma arzusunu sahaya koysaydı, bugün kazanırdı. Bu oyuncularla yola çıktık ve onlarla bir hikaye yazdık ve Türkiye Kupası finalini oynayacağız. İki maçımız kaldı. Bunu bir an önce lehimize çevirip sıkıntı yaşamadan ligi bitirmeliyiz ki hedeflerimizi gerçekleştirelim."

    Ersun Yanal: Bu takımla bir hikaye yazdık #2

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