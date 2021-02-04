Ersun Yanal: Hakem kalemize birçok şut attı

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 biten Beşiktaş maçı sonrası hakem Alper Ulusoy'u sert bir dille eleştirdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

1-1 sona eren mücadele sonrası önce Sergen Yalçın, ardından da Ersun Yanal hakeme yüklendi.

Yalçın, "Savaşımız yeni başlıyor, kimse merak etmesin. Bu iş böyle devam etmeyecek. Göztepe, Trabzon ve bu maçta hakem arkadaşların yönetimleri, bir şeyler olduğunun göstergesi gibi. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandılar. Maçlar daha sağlam ve adaletli oynanmalı. Biz oynamak için sahaya çıkıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

"HAKEM KALEMİZE BİRÇOK ŞUT ATTI"

Daha sonra basın mensuplarının karşısına geçen Yanal ise, "Rakibimiz iyi bir takım. İyi futbol oynuyorlar, zevkle izliyoruz. Biz ise kendi çapımızda mücadelemizi veriyoruz. Ve bir kişi yüzünden canımızın yanması bizi üzüyor. Antalyaspor bugün sadece iki şut atmış olabilir ama hakem kalemize birçok şut attı, neyse ki kalecimiz kurtardı. İstatistikler kısa etek gibidir, onu istediğiniz yere çekebilirsiniz. Sistemi sorgulatmayın. Hepimiz çok üzgünüz. Pandemi var, 21 takım var. Turneye çıkmış tiyatrocular gibi sürekli maç yapıyoruz. Herkesin sinirleri gergin ama bu hatayı yapıyorsan, bu işi yapmayacaksın." diye konuştu.