Ersun Yanal: Kazanmak için sahada olacağız

Antalyaspor’un tecrübeli çalıştırıcısı Ersun Yanal ve futbolculardan Lukas Podolski, Türkiye Kupası finali öncesinde açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor’da teknik direktör Ersun Yanal, Beşiktaş’la karşılacakları final maçı için umutlu konuştu. “Tarih yazmak için bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz.” dedi.

“TARİH DÜNDÜR FUTBOL BUGÜN”

Galibiyet istediklerini dile getiren Yanal, “Biz kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmeye çalışan bir takımız. Rakibimiz de güçlü bir takım. Bunu sezon içinde kanıtladı. Çok ayrı ve farklı bir maça çıkacağız. Tek maç ve iki sonuç var. Sonuçta bu iki sonuçlu oyun her iki takımın performansına bağlı. Rakibimizin elbette güçlü yönleri var ancak zayıf yönleri de var. Biz en güçlü yönlerimizi gösterip yarın kazanmak için sahada olacağız.

Sonuçta bugün hayal ettiğimiz bir sonuca geldik. Hepimiz final için hazırız, zihinsel olarak hazırız. 20 yıl sonra tekrarlanacak bir final var. Bu bizi heyecanlandırıyor. Tarih dündür, futbol ise bugündür. Futbolda biri sizi yener tarih unutulur. 5 yıl üst üste şampiyon olursunuz, biri sahada sizi yenerek bunu sonlandırır. 20 senedir finalde olmadığımız bir final var, umarım yarın kazanırız." dedi.

“BEŞİKTAŞ’I YENMEK İSTİYORUZ”

Basın toplantısında maçın öneminin farkında olduğunu belirten Podolski, “Biz buraya kazanmaya geldik. Kariyerimde çok daha önemli maçlara çıkmış olabilirim ancak her finalin ayrı yeri vardır, bunun da ayrı yeri olacak. Takımla beraber bu kupayı kazanmaya geldim. Buraya tatil için, stadı gezmeye, İzmir'i görmeye veya tanımaya gelmedim, buraya kupa için geldim. Finaller tek maçtan ibarettir. O yüzden favori takım söylentilerine karşıyım. Tavşan gibi saklanmaya gelmedik. Biz burada bu kupayı kazanmaya geldik.





Beşiktaş büyük kulüp, şampiyon da oldular ancak biz de yüzde 100 ile oynadığımızda neler yapabileceğimizi gösterdik. Bir maç, bir kupa, neler yapabileceğimizi göstereceğimizden eminim. Futbolda her türlü sonuç var, elimizden geleni yapıp sonucu göreceğiz.” açıklamalarında bulundu.