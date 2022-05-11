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    Ersun Yanal projesi olan kulüp arıyor

    Ülkemizde A Milli Takım, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi kulüplerde görev alan Ersun Yanal yeni bir deneyim için arayışa geçti.
    • 11.05.2022 - 11:03
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    Ersun Yanal projesi olan kulüp arıyor

    Son dönemde sosyal medya hesabından futbolumuzdaki sorunlara değinen Ersun Yanal, gelecek sezon için harekete geçti.

    Bazı Süper lig ekipleriyle görüşme yapan ve ekibini hazırda bulunduran Yanal, projesine güvendiği bir takımla sözleşme imzalayarak teknik direktörlüğe geri dönmek istiyor.

    Projesi olan kulüp arıyor

    Son olarak Antalyaspor’da görev alan Ersun Yanal, Fenerbahçe ile 2013-2014 sezonunda yaşadığı başarıya yeniden ulaşmayı hedefliyor.

    Tecrübeli hocanın Süper lig’deki bazı kulüplerden teklif aldığı söyleniyor. 
    Projesine inandığı bir takımla sözleşme imzalamak isteyen Yanal, yönetimsel anlamda başarısız gördüğü takımlarla çalışmayı düşünmüyor.

    Ersun Yanal projesi olan kulüp arıyor #1

    Hayalinde Fenerbahçe var

    Ersun Yanal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, daha önceden şampiyonluk yaşadığı Fenerbahçe’ye göz kırparak, ”Ben profesyonel bir teknik direktörüm. Fenerbahçe’de olmak, çalışmak her teknik direktör için bir hedeftir. Bu bir onurdur. Her zaman bunun yolu açıktır. Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe için tamam derim.” İfadelerini kullanmıştı.

    Ersun Yanal projesi olan kulüp arıyor #2


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