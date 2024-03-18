Ersun Yanal: Trabzon'da daha önce ben de içeri kaçtım

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 3-2'lik skorla kazanmayı başardı.
Trabzonsporlu taraftarlar maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.
Fenerbahçeli futbolcular saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.
Ersun Yanal: Böyle delikanlılık mı olur?
Karşılaşmayı yayıncı kuruluşta yorumlayan Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin teknik direktörüyken yarıda kalan Trabzonspor deplasmanını hatırlatarak, "Trabzon'da daha önce ben de içeri kaçtım. Kavganın içine girmem. İki camiada da çalıştım. Biri haklılığını kavgayla göstermeye çalışıyorsa ben içeri girerim. Böyle delikanlılık mı olur? Oyuncularımı da içeri gönderdim, kimsenin burnu kanamadı. Bu ülkede her şeyin içine ettik" ifadelerini kullandı.
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