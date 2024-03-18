Haberler



Futbol



Ersun Yanal: Trabzon'da daha önce ben de içeri kaçtım

Ersun Yanal: Trabzon'da daha önce ben de içeri kaçtım Bitiş düdüğüyle birlikte ortalığın karıştığı Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumlayan Ersun Yanal, "Trabzon'da daha önce ben de içeri kaçtım. Biri haklılığını kavgayla göstermeye çalışıyorsa ben içeri girerim. Böyle delikanlılık mı olur? Bu ülkede her şeyin içine ettik" şeklinde konuştu.