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    Ersun Yanal: Tüm sorumluluk benim

    Ersun Yanal: Tüm sorumluluk benim

    Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçı sonrasında açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 21:29
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 21:53
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    Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş'a 3-2 yenildikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

    "SORUMLUSU BENİM"

    İlk yarının sonunda kaçırdıkları pozisyona dikkat çeken Yanal, "Devreye 3-0 önde girebilirdik. Bireysel hatalardan gol yedik. Yine 3-1 yapabilirdik. Oyuna tutunma dakikaları pahalıya mal oldu. Maçı hep birlikte kaybettik ama sorumlusu benim. 3-0 olabilirdi, 3-1 olabilirdi ama olmadı. Bu da kırılma anları oldu." dedi.

    Ersun Yanal: Tüm sorumluluk benim #1

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