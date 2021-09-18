Ersun Yanal: Tüm sorumluluk benim

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçı sonrasında açıklama yaptı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş'a 3-2 yenildikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

"SORUMLUSU BENİM"

İlk yarının sonunda kaçırdıkları pozisyona dikkat çeken Yanal, "Devreye 3-0 önde girebilirdik. Bireysel hatalardan gol yedik. Yine 3-1 yapabilirdik. Oyuna tutunma dakikaları pahalıya mal oldu. Maçı hep birlikte kaybettik ama sorumlusu benim. 3-0 olabilirdi, 3-1 olabilirdi ama olmadı. Bu da kırılma anları oldu." dedi.



