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Ersun Yanal: Tüm sorumluluk benim
Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçı sonrasında açıklama yaptı.
- Haber Merkezi
- 18.09.2021 - 21:29
- Güncelleme : 18.09.2021 - 21:53
Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş'a 3-2 yenildikleri karşılaşmanın ardından konuştu.
"SORUMLUSU BENİM"
İlk yarının sonunda kaçırdıkları pozisyona dikkat çeken Yanal, "Devreye 3-0 önde girebilirdik. Bireysel hatalardan gol yedik. Yine 3-1 yapabilirdik. Oyuna tutunma dakikaları pahalıya mal oldu. Maçı hep birlikte kaybettik ama sorumlusu benim. 3-0 olabilirdi, 3-1 olabilirdi ama olmadı. Bu da kırılma anları oldu." dedi.