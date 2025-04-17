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Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber

Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, geçen hafta annesi Bahriye Yanal'ı kaybetmişti. Yanal'ın bu kez de babası Ural Yanal'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.