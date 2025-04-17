Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, ailesinden gelen acı haberlerle sarsıldı...
Teknik direktör Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal (86), Denizli'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
ŞİMDİ DE BABA ACISI YAŞADI
Bir süredir kentteki özel bir hastanede tedavi gören Yanal, yaşam mücadelesini kaybetti.
Ural Yanal'ın naaşının, yarın Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
9 NİSAN'DA ANNESİNİ KAYBETTİ
Öte yandan Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal da 9 Nisan'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
84 yaşında vefat eden Bahriye Yanal, öğle namazına müteakip Asri Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmişti.
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