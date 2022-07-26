Ersun Yanal'dan Adil Rami'nin iddialarına sert cevap

Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonunda formasını giyen Adil Rami'nin bir programa yaptığı açıklamalara, Ersun Yanal'dan yanıt geldi.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Ersun Yanal ile ilgili iddialarda bulunan Adil Rami, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde forma şansı bulamama nedeninden bahsetmişti.

Adil Rami, Fenerbahçe'de top koşturduğu dönemde forma şansı bulamama nedenini anlatırken; "Teknik direktör beni oynatmıyordu. Bekliyorum, bekliyorum... Bir stoper sakatlandı. Daha sonra ikincisi sakatlandı, hiyerarşide üçüncü stoper oyuncusu bendim. Bir zaman sonra takımda sağlam savunma oyuncusu kalmadı. Kendime 'Artık sıra bende, oynayacağım' dedim. Bu sefer ise 6 numarayı geriye çekti. Neden böyle olduğunu çözmeye çalışıyordum. Antrenmanlara devam ediyordum. Bir gün takımın bir numaralı stoperi benimle birlikte yedek kulübesindeydi. Neden? Çünkü taraftar ıslıklamıştı. Kendisi de çok kötü oynamıştı. Artık oynayamıyordu. Bir maçta 3-0, 3-1 veya 4-1 öndeydik. 75-80. dakika doğru o savunma oyuncusunu oyuna aldı. Kazanıyoruz, niye savunma oyuncusu alıyorsun oyuna?" ifadelerini kullanmıştı.

Adil Rami'den Türk menajer açıklaması İZLE

“O zaman bazı şeyleri anladım ve futbolu bırakmayı düşündüm"

Kendisine Türk bir menajer ile çalışmalısın denilen Adil Rami, ”Bir gün bir Türk menajer beni aradı ve Çin Ligi'nden iyi bir teklif getirdiğini söyledi. O ara Çin'de olan Rennes teknik direktörü Bruno Genesio ile de bir görüşmem oldu. O menajer bana daha sonra 'Fenerbahçe'de neden oynayamıyorsun biliyor musun?' dedi. Neden diye sordum. 'Çünkü menajerin kız kardeşin, yabancı birisi. Türk bir menajer ile çalışmalısın' dedi bana. Bu işlerin nasıl olduğunu bilmediğim için neden diye sordum. Bana sözleşmemde belirli sayıda maça çıkmam halinde 200, 300 ve 500 bin euro gibi primler olup olmadığı sordu. Bende evet cevabı verdim. 'İşte bu yüzden oynamayacaksın' dedi. Ne alaka diye sorduğumda ise bir Türk menajer ile çalıştığın zaman bu primin teknik direktör ile paylaşıldığını ve antrenörün de bu sebeple seni oynatmak zorunda kaldığını söyledi. O zaman bazı şeyleri anladım ve futbolu bırakmayı düşündüm." açıklamasını yapmıştı.

Ersun Yanal’dan sert yanıt

Rami'nin açıklamaları gündem olması sonrasında Ersun Yanal da sosyal medya hesabından Rami’nin sözlerine cevap verdi. Paylaşımda sitemlerine yer veren deneyimli teknik direktörün sözleri ise şöyle:

“Adil Rami’nin bir menajerle yaptığı görüşmeyi ‘tanık olmuş gibi' anlatması ve bazı medya kuruluşlarının da bunu 'gerçek' kabul ederek kullanması, ne yazık ki Türk futbolu ve spor gazeteciliğinde geldiğimiz noktanın kısa özeti. İşini gerçek anlamda yapan tüm spor gazetecisi emekçilerini bir yana bırakarak haykırıyorum. Doğrunun kalesi yıkılmaz, sakın unutmayın... Adil Rami başta olmak üzere, bu açıklamaların gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi var mı diye araştırma zahmetine bile katlanmayan herkese karşı Türk teknik direktörler adına yasal haklarımı sonuna kadar arayacağım. Umarım, bizi temsil eden kurumlar da kabuğundan çıkarak seslerini çıkarır ve yanımızda yer alır.”