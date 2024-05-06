Ersun Yanal'dan Ali Koç'a olay sözler: Fenerbahçe böyle gitmez Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, başkan Ali Koç'un yönetimini eleştirerek "Fenerbahçe böyle gitmez. Değişim şart, değişim artık mecburiyet" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig’in 35’inci haftasında lider Galatasaray, konuk ettiği Sivasspor’u 6-1 yendi.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri;11’inci ve 60’ıncı dakikalarda Hakim Ziyech, 38’inci ve 73’üncü dakikalarda Dries Mertens ile 59’uncu ve 85’inci dakikalarda Mauro Icardi kaydetti.

Sivasspor’un tek golü 54’üncü dakikada Caner Osmanpaşa’dan geldi.

Ersun Yanal, Ali Koç'u eleştirdi

Bu maçın ardından ise BeIN Sports'ta yorumculuk yapan Fenerbahçe eski teknik direktörü Ersun Yanal, Başkan Ali Koç'a sert eleştiriler yöneltti.

Yanal, 2018-2019'da Erwin Koeman'ın ardından oturduğu teknik adamlık koltuğundan bir sonraki sezon neden ayrıldığını da anlattı.

"İşime karışılmaya başlandı"

62 yaşındaki futbol adamı, şu sözleri sarf etti:

İşime karışılmaya başlandı. Buna asla izin veremezdim. Çünkü teknik direktörün işine karışıldığı zaman, başarılı olunursa başkan ve yönetim bunu kendi üzerine alıyor. Başarısız olunduğunda da suçlu hoca oluyor. F.Bahçe'de başkanın, teknik direktör ve oyunculardan, oyunun kahramanlarından rol çalmaması lazım. Onların işine saygı göstermeleri gerekir.

"İyi yönetimler, liderliği hocasına bırakır"

Galatasaray'ın, hocasının işine karışmadığını da belirten deneyimli teknik adam şunları dedi:

Lider kim? Okan Buruk, F.Bahçe'de baktığımızda kim? Ali Koç. Yönetim planını programını yapar, inandığı hocayı takımın başına getirir. İyi yönetimler, liderliği hocasına bırakır.

"Değişim şart, değişim artık mecburiyet"

Ersun Yanal, son olarak şöyle konuştu: