Ersun Yanal'dan derbi sözleri: Beşiktaş tarihi fark yiyebilirdi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Ersun Yanal, "Tarihi fark gelebilirdi" yorumunda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olurken oynanan kötü futbol taraftarı çıldırttı.

Maç sonunda "Formayı çıkartın, s... gidin." tezahüratında bulunan seyirciler futbolculara öfkelerini kusarken yorumcular da siyah-beyazlıları yerden yere vurdu.

"Tarihi fark gelebilirdi"

Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk ünvanını alan son teknik direktörü olan Ersun Yanal da maç sonrasında açıklamada bulundu.

"Fenerbahçe çok rahat maç kazandı. Beşiktaş adına üzüldüm. Tarihi bir fark gelebilirdi. Fenerbahçe ve Galatasaray öyle görünüyor ki, zirvede tek başlarına mücadele edecekler." diyen ünlü teknik adam siyah-beyazlıların çok kötü bir futbol sergilediğini söyledi.