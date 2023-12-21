Ersun Yanal'dan Fred ve Mert Hakan yorumu: Haksızlık Süper Lig'de Fenerbahçe'nin 4-3 kazandığı Kayserispor maçının son dakikalarında Fred ve Mert Hakan, hakeme itiraz ettiği için kırmızı kart gördü. Ersun Yanal da tartışmalara yol açan pozisyonu değerlendirdi.

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Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Kadir Has Stadı'ndaki maçı Fenerbahçe, 4-3'lük skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Cengiz Ünder ile 40, 50 ve 79. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi attı. Kayserispor'un golleri ise 45+3'te Olivier Kemen, 56. dakikada penaltıdan Mame Thiam ve 73. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi.

Fred ve Mert Hakan kırmızı kart gördü

Fenerbahçe'de Fred, hakem Zorbay Küçük'e itirazları nedeniyle maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

Brezilyalı yıldız, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertlilerde Fred'in ardından Mert Hakan Yandaş da 90+10'da kırmızı kart gördü. İki isim, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Ayrıca sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Ersun Yanal da 4-3'lük maçı değerlendirdi.

"Haksızlık..."

Yanal, Fred ve Mert Hakan'ın gereksiz kırmızı kart görmesini eleştirirken "Derbi öncesi takım arkadaşlarına haksızlık." yorumunda bulundu.

Son dakika faul ya da değil! Bu tartışmanın bir anlamı yok. Bir sonraki maç derbi. Her şey orada bitmeli, hakeme parmak sallamak çok tehlikeli. Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olmuyor. Şampiyonluk yolunda takımı yalnız bırakamazsın. Burada bu haksızlığı takıma yapmamalısınız. Her ne olursa olsun.

"Futbol zarar görecek"

Ne hakemi! Orayı bırakın artık! Kime fırça atıyorsun? Neyin fırçası? Orada hakemliğin otoritesi var, bitti! Bu kadar basit! Şimdi herkes bir şeyler konuşmaya başlayacak. Futbol ne kadar zarar verdiğimizin farkında mısınız? Belki 2-3 soytarı şu anda yazmaya başladı. Futbol zarar görecek.

"İdam cezası mı verelim?"