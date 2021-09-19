Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına karşın sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrılan Antalyaspor'da tribünler, Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Antalyaspor-Beşiktaş maçında teknik direktör Ersun Yanal'a istifa çağrısı yapıldı.

İlk devreye 2-0 önde tamamlayan Akdeniz ekibi, ikinci yarıda gelen gollerle sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'ın üçüncü golü sonrası Antalyaspor tribünleri, "Ersun Yanal istifa" tezahüratları yaptı. Ersun Yanal'ın öğrencileri, Süper Lig'de ilk 5 haftada 4 puan topladı.

Ersun Yanal'dan istifa açıklaması ViDEO

ERSUN YANAL'DAN MAÇ SONU AÇIKLAMA

Ersun Yanal, maçtan sonra taraftarların çağrısına "Tarihe geçecek ve ders alınacak bir maç. Taraftar istifa diye bağırır. Taraftar kazandığında mutlu olur, yenilince kızar. Bu yönetimle konuşulacak konu. İstifayı ayrıca sizinle neden konuşalım?" ifadeleriyle yanıt verdi.