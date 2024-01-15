Ersun Yanal'dan yeni yabancı kuralı hakkında yorum Ersun Yanal, TFF'den açıkladığı yeni yabancı kuralı hakkında "10 yılda 2 bin 500'ün üzerinde yabancı transfer ettik. Bu oyunculara kaba bir hesapla 1.5 milyar euro harcadık. Ne elde ettik; koca bir hiç. Hastalık çok net, radikal bir tedavi şart" dedi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Süper Lig'deki yeni Yabancı Kuralı açıklanmıştı.

Açıklamada, yabancı sayısının 2024-2025 sezonu itibariyle 14'ten 12'ye düşürüleceği ve takip eden iki sezonda yabancı sayısının 12 olacağı belirtildi.

2027-2028 ve 2028-2029 sezonlarında ise bu sayının 11'e düşürüleceği ifade edildi.

Maç günü listesinde sınırlama olmayacağı aktarılırken A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısının 30'dan 26'ya düşürüldüğü kaydedildi.

Eski teknik direktör ve BeIN Sports yorumcusu Ersun Yanal, TFF'nin yeni yabancı kuralı hakkında açıklamalarda bulundu.

"Hastalık çok net, radikal bir tedavi şart"

Ersun Yanal, şunları dedi:

10 yılda 2 bin 500'ün üzerinde yabancı transfer ettik. Bu oyunculara kaba bir hesapla 1.5 milyar euro harcadık. Ne elde ettik; koca bir hiç. Hastalık çok net, radikal bir tedavi şart. Ağrı kesicilerle değil, hastalığı oluşturan faktörleri ortadan kaldırarak futbolu kurtarmalıyız.

"Hastalığı oluşturan faktörleri ortadan kaldırarak futbolu kurtarmalıyız"

Yanal, yaptığı açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonun yeni yabancı kuralını açıkladığını hatırlatarak, Türkiye'nin FIFA sıralamasında 37. UEFA'da 9. durumda olduğunu belirtti.

Avrupa'nın 5 büyük ligindeki Türk oyuncu sayısının 10 olduğunu bildiren Yanal, şunları kaydetti:

Teknik direktörümüz sıfır. 2022 Dünya Kupası'nda maç yöneten hakem sayımız da sıfır. Süper Lig, Bundesliga 2'den daha az seyirci topluyor. FIFA'da 133 ceza dosyası ile ilk sıradayız. 7 Süper Lig kulübümüz transfer yasaklısı. Üç büyüklerin toplam borcu 30 milyarın üzerinde. Avrupa'nın en yaşlı ligiyiz. En yaşlı yabancı futbolcu oynatan ve en az genç oyuncuya yer veren ligiyiz. 10 yılda 2 bin 500'ün üzerinde yabancı transfer ettik. Bu oyunculara kaba bir hesapla 1.5 milyar avro harcadık. Ne elde ettik; koca bir hiç. Hastalık çok net, radikal bir tedavi şart. Ağrı kesicilerle değil, hastalığı oluşturan faktörleri ortadan kaldırarak futbolu kurtarmalıyız.

"Futbol Kalkınma Politikası üretmeliyiz"

Yanal, bundan sonra yönetimsel anlamda istikrar gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

TFF ana yönetimi başta olmak üzere her departmanda uzun vadeli yapılanma bunun ilk adımı. Çünkü bugün kararları verenler, yarın maçları TV'den bile izlemeyecek maalesef. İkinci adım; futbolu geniş kitlelerin oynamasını sağlayacak plan ve programlar üretmek. Tabi bunu sadece futbol için değil, bir ülkenin spor yapılanması olarak düşünmek gerekir. Trabzon, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Ankara, İstanbul, Antalya ve Adana gibi futbol kentlerinde taban organizasyonu sağlamalıyız. Böylelikle futbolu besleyecek sayıda ve nitelikte kaynak yaratabiliriz. Sonrasında ise bu kaynağı elit seviyeye, iyi bir organizasyon ile taşımalı, yeni yetenekleri keşfetmeli, ülkemize uygun akademik yapılanmayla 'Futbol Kalkınma Politikası' üretmeliyiz.

"Tüm ülkede uygulanır bir futbol değişimine ihtiyacımız var"

Fransa'da Rennes takımı gibi bir yapılanmanın Türkiye'de de yapılabileceğini kaydeden Yanal, şu değerlendirmede bulundu: