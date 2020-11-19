Ersun Yanal'ın ilk maçı: Antalya derbisi

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, yeni takımındaki ilk sınavına çıkıyor. Antalyaspor'un rakibi lider Alanyaspor.

Antalya'nın Süper Lig'deki futbol takımları Antalyaspor ile Alanyaspor, 9. haftada 14. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde bir maç eksiğiyle liderlik koltuğuna oturan Alanyaspor ile 13. sıradaki Antalyaspor arasında 22 Kasım Pazar günü Antalya Stadı'nda oynanacak 9. hafta mücadelesinde, bir kez daha Antalya derbisi heyecanı yaşanacak.

Alanyaspor'un, kupa ve lig maçlarında kırmızı-beyazlılara karşı 3'ü dış sahada 6 maçlık üstünlüğü bulunuyor. Antalyaspor'un ise turuncu-yeşillilere karşı 4'ü iç sahada 5 galibiyeti var. Antalya takımları iki maçta ise golsüz berabere kalarak yenişemedi.

Akdeniz ekiplerinin en son lig randevusunda, geçen sezon 32. haftada 12 Temmuz 2020'de oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor mücadelesi, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Antalyaspor, 12. randevuda geride kalan sezonda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında ise 18 Haziran 2020'de Alanyaspor'a dış sahada 4-0 mağlup oldu.

ERSUN YANAL'IN İLK MAÇI

Antalyaspor'da teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Ersun Yanal, yeni takımının başındaki ilk lig maçında Antalya derbisi heyecanı yaşayacak.