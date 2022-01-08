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- Ertaç Özbir, Fırat Aydınus'tan özür diledi
Ertaç Özbir, Fırat Aydınus'tan özür diledi
Yeni Malatyaspor'un deneyimli kalecisi Ertaç Özbir, maçın son dakikasında hakem Fırat Aydınus'a doğru degaj dikti. Hakemin ensesine çarpan top sonrasında kaleci Ertaç özür diledi.
- Haber Merkezi
- 08.01.2022 - 10:58
Yeni Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir, topa vuruşu sonrası yanlışlıkla isabet ettirdiği Fırat Aydınus'tan özür diledi.
Ertaç Özbir, Trabzon'da oynanan maçın son anların degajını hakem Aydınus'un kafasına isabet ettirdi.
GÜZEL GÖRÜNTÜLER
Maçın bitiş düdüğünün ardından Aydınus'un yanına giden Ertaç, sarılarak özür diledi.
Fırat Aydınus'un gülümsediği anlar yayıncı kuruluş kameralarına yansırken ortaya güzel görüntüler çıktı.
Öte yandan sosyal medyada bazı taraftarlar kaleci Ertaç'ın hatalı kararlar verdiğini düşündüğü hakem Fırat Aydınus'a bilerek top çarptırdığını iddia etti.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)