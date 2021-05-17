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    Ertaç Özbir: Muslera bana saygısızlık yaptı

    Ertaç Özbir: Muslera bana saygısızlık yaptı

    Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir, "Muslera'yı teselli etmek istedim. Yüzüme bile bakmadı. Trip atar gibi oldu. Buz gibi kaldım. Bana saygısızlık yaptığı için yumruk işareti yaptım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 10:25
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 10:46
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    Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir, Galatasaray maçına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    TV100'e konuşan Özbir, Muslera'nın maç sonu yüzüne bakmadığını belirtti.

    "FATİH HOCA'YLA HİÇ KONUŞMADIM"

    "Maçı bırakırsan satılmış olursun, maçı bırakmazsan satılmış olmazsın. Benim Fenerbahçe, Beşiktaş maçlarıma da baksınlar. Fatih Hoca'yla hiç konuşmadım, kendisiyle tanışmıyorum"

    Ertaç Özbir: Muslera bana saygısızlık yaptı #1

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    "BANA SAYGISIZLIK YAPTIĞI İÇİN YUMRUK İŞARETİ YAPTIM"

    Fernando Muslera'nın kendisine saygısızlık yaptığını iddia eden başarılı kaleci, "Maç sonrası Galatasaraylı futbolcularla teker teker tokalaştım. Muslera'yı teselli etmek istedim. Yüzüme bile bakmadı. Trip atar gibi oldu. Buz gibi kaldım. Bana saygısızlık yaptığı için yumruk işareti yaptım." dedi.

    Ertaç Özbir: Muslera bana saygısızlık yaptı #2

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

    "ZAMAN GEÇİRMEDİM"

    "Maçta zaman geçirdiğimi düşünmüyorum. Zaman geçirmiş olsaydım Cüneyt Hoca sarı kart gösterirdi."

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