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Ertaç Özbir: Muslera bana saygısızlık yaptı

Ertaç Özbir: Muslera bana saygısızlık yaptı

Malatyaspor kalecisi Ertaç Özbir, "Muslera'yı teselli etmek istedim. Yüzüme bile bakmadı. Trip atar gibi oldu. Buz gibi kaldım. Bana saygısızlık yaptığı için yumruk işareti yaptım" dedi.