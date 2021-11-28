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    Ertaç Özbir: Rabbim yardım etti iyi oynadım

    Yeni Malatyaspor'un başarılı eldiveni Ertaç Özbir kritik kurtarışlar yaptığı maçın ardından konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2021 - 21:40
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    Ertaç Özbir: Rabbim yardım etti iyi oynadım

    Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

    Karşılaşmayı değerlendiren Ertaç Özbir "İyi oynamak bizim görevimiz. Bazen çıkartıyor, bazen çıkartamıyoruz. Rabbim yardım etti. Türkiye'nin en büyük takımlarından biri Galatasaray. 1 puan almayı başardık. Biz de kırmızı hattan kurtulmalıydık. Sakat arkadaşlar vardı. Herkes özverili çalıştı. Buradan puan almayı başardık. Umarım önümüzdeki haftalara yansıtırız." dedi.

    "İNANIYORUM Kİ İYİ SONUÇLAR ALACAĞIZ"

    Ertaç Özbir "Mücadelemiz Galatasaray'a yettiyse diğer takımlara da yetebilir. Bu şekilde devam edersek inanıyorum ki iyi sonuçlar alacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

    Ertaç Özbir: Rabbim yardım etti iyi oynadım #1

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